Abandoned: Hasan risponde alle critiche per il personaggio con la benda sull'occhio

Nelle scorse ore Blue Box Game Studios ha pubblicato un'immagine di Abandoned che sembra strizzare l'occhio a Metal Gear Solid V, forse è solamente un caso o forse no ma la community ha iniziato a elaborare nuove teorie riguardo la possibilità che il gioco possa davvero essere il tanto rumoreggiato remake di Metal Gear Solid.

Hasan Kahraman non sembra averla presa benissimo e su Twitter difende il lavoro dello studio affermando che "queste teorie rendono davvero difficile lavorare" e confermando come il modello del personaggio con la benda sull'occhio non sia stato realizzato con asset stock ma creato da zero per l'occasione. I commenti a questa reazione però non sono del tutto positivi e in molti ricordano come il primo trailer di Abandoned sia stato realizzato utilizzando materiale e asset già pronti acquistati per l'occasione.

Il direttore di Blue Box risponde anche in questo caso cercando di fare chiarezza, non negando l'accaduto ma ribadendo però come gli asset stock generici siano stati utilizzati solamente per scopi interni e sono parte del mondo di gioco o dell'esperienza di Abandoned.

Hasan parlerà oggi in una intervista per il podcast arabo Al-Hub, la chiacchierata in questione è sponsorizzata da Konami e Bloober Team, due compagnia che hanno recentemente stretto una collaborazione probabilmente per lavorare al nuovo Silent Hill. Cosa c'entra Abandoned con Konami, Hideo Kojima, Metal Gear e Silent Hill? Per ora non lo sappiamo, non ci resta che sperare in novità nelle prossime ore, ricordiamo che il preload dell'app di Abandoned sarà disponibile dal 29 luglio mentre il realtime trailer verrà diffuso il 10 agosto.