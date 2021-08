Abandoned: Hasan a ruota libera su Hideo Kojima e il personaggio con la benda sull'occhio

L'intervista di Hasan Kahraman a NME fornisce molti spunti di discussione su Abandoned, il responsabile di Blue Box Game Studios ha parlato anche di Hideo Kojima e di come il producer giapponese non sia in alcun modo legato a questo progetto.

Hasan ribadisce come "Hideo Kojima non sia assolutamente coinvolto in Abandoned", lo studio non ha alcun contatto con l'autore di Metal Gear e Death Stranding e anzi Kahraman puntualizza come Hideo "abbia a volte generato confusione sull'argomento con dei post molto criptici."

A questo proposito, l'intervistatore passa poi a sottolineare come l'aver pubblicato l'artwork di un personaggio barbuto con una benda sull'occhio avrebbe potuto creare confusione, facendo pensare subito a Metal Gear Solid: "Già... la benda, la benda sull'occhio. E' stata collegata subito a Solid Snake ma ero convinto che nessuno avrebbe fatto questo collegamento dal momento che la maggior parte delle persone pensava ad Abandoned come ad un gioco di Silent Hill."

Il personaggio con la benda sull'occhio a quanto pare è il villain principale di Abandoned, non si tratta di asset stock come rumoreggiato in passato bensì di un volto creato con MetaHuman di Epic, volutamente sfocato per non rivelare troppi dettagli sulla natura dello stesso.

Infine, Hasan chiude con una nota amara affermando come il team non stia passando un buon momento, l'umore generale è piuttosto basso e si temono ritorsioni, per questo nessuno vuole dire pubblicamente di essere al lavoro su Abandoned. Lo stesso Kahraman si definisce "depresso" e svela di non riuscire a dormire e mangiare a causa delle accuse della community: "non è bello passare per degli scammer... mi fa davvero molto male perchè non era mia intenzione ricevere accuse di questo tipo."