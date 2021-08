Abandoned: Hideo Kojima lo cita indirettamente con un poster horror?

Mentre la telenovela di Abandonedcomincia ad assumere i contorni di una farsa, nel giorno del settimo anniversario di PC Hideo Kojima pubblica sui propri profili social l'immagine di un progetto horror che sembra citare, seppure indirettamente, la chiacchierata esperienza a tinte oscure degli studi Blue Box.

Nel tweet in questione, il papà di Metal Gear e Death Stranding spiega di aver ricevuto da Yuki Shasendo una copia in anteprima di "Murder In An Abandoned Amusement Park". La presenza della parola "Abandoned" nel titolo dell'opera citata da Kojima, come possiamo facilmente intuire, è stata immediatamente segnalata da moltissimi appassionati.

A rendere ancora più curiosa la citazione indiretta di "Abandoned" nel post social di Hideo Kojima c'è anche l'innegabile appartenenza al genere horror del progetto di Shasendo: in copertina si nota una persona con un inquietante costume da coniglio sullo sfondo di un luna park. In tanti, giustamente o meno, hanno ricondotto questo setting ad alcune delle scene più disturbanti della serie di Silent Hill, ovvero quelle degli incontri con il "coniglio demoniaco" del parco dei divertimenti cittadino.

Prima di saltare a conclusioni affrettate, ricordiamo a chi ci segue che Kojima è estremamente attivo sui social e che il messaggio con il poster di "Murder In An Abandoned Amusement Park" è stato pubblicato dopo diversi post e retweet sugli argomenti più cari al maestro giapponese, ivi compresi i messaggi che ricordano l'anniversario di PT. Intanto, continuano a piovere critiche su BB Studios per il rinvio del trailer di Abandoned e la comunicazione a dir poco lacunosa che sta caratterizzando questo misterioso progetto. Nel nostro ultimo speciale su Abandoned, il buon Marco Mottura ha riassunto l'intera faccenda e chiarito i dubbi degli appassionati per l'approssimazione, non sappiamo se voluta o meno, con cui BB Studio sta portando avanti la campagna comunicativa sullo sviluppo di questo progetto in esclusiva PS5.