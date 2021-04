Abandoned, horror e realismo in esclusiva PS5: tutti i dettagli sull'open world in video!

L'annuncio a sorpresa di Abandoned fissa un nuovo appuntamento sul calendario delle uscite del 2021: l'intrigante survival horror approderà infatti sul mercato videoludico entro la fine dell'anno in corso.

A firmare il progetto è il team di sviluppo di Blue Box, software indipendente con sede in Olanda e particolarmente legata a concept creativi che fondono orrore e realismo estremo. Le prime informazioni che si sono accompagnate all'annuncio di Abandoned hanno dipinto un quadro interessante, legato ad un survival horror pronto a proporre dinamiche che trovino fondamento nella realtà. Armi ricreate nei dettagli, un sistema di mira influenzato da paura e tensione e vincoli precisi in termini di stamina per protagonista sono alcuni degli elementi citati dagli autori di Abandoned per descrivere l'opera videoludica.



Con un assetto open world, il titolo porrà i giocatori nei panni di un uomo risvegliatosi misteriosamente in un'oscura foresta, braccato da un gruppo di folli. Per presentarvi tutti i dettagli su contesto narrativo e caratteristiche della produzione, la Redazione ha confezionato un video dedicato all'esclusiva PlayStation 5. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



In maniera piuttosto peculiare, in seguito alla presentazione del gioco, si sono diffusi rumor su di un coinvolgimento di Hideo Kojima nello sviluppo di Abandoned, circostanza già smentita da Blue Box.