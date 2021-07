Abandoned: la nuova immagine cita palesemente Metal Gear Solid V

Col passare dei giorni diventa sempre più intricato il mistero legato ad Abandoned, l'esclusiva PlayStation 5 ad opera di Blue Box Studios e che, secondo molti giocatori, potrebbe essere l'ennesimo scherzo architettato da Hideo Kojima per svelare al pubblico il suo nuovo progetto.

A complicare le cose è infatti l'ultima immagine pubblicata dalla software house su Twitter, la quale lascia ben poco spazio all'immaginazione. Visitando il profilo ufficiale Twitter di Blue Box Studios possiamo infatti vedere il logo della Realtime Experience app di Abandoned con uno sfondo decisamente particolare: da una parete nera emerge un volto sfocato che non permette di osservarne i dettagli ad eccezione di uno, ovvero una benda nera sull'occhio sinistro. Insomma, sembra quasi superfluo specificare come tale immagine possa non essere altro che un riferimento al protagonista di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (e non solo), sebbene Snake porti la benda sull'occhio destro.

Che si tratti solo di una serie di post che il team di sviluppo sta pubblicando per attirare l'attenzione o indizi sparsi dal buon Kojima, bisognerà attendere ancora qualche giorno per saperne di più. Vi ricordiamo infatti che il playable teaser di Abandoned arriverà solo su PS5 a partire dal 10 agosto 2021 e il preload partirà invece il prossimo giovedì 29 luglio 2021.

Sapevate che Hasan Kahraman, creatore di Abandoned, ha citato indirettamente Hideo Kojima sui social?