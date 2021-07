Abandoned, intervista a Hasan Kahraman: Konami e Bloober Team sponsor del podcast Al-Hub?

Come annunciato nelle scorse ore Hasan Kahraman verrà intervistato oggi dal podcast arabo Al-Hub, il fondatore e direttore di Blue Box Game Studios sarà quindi protagonista di un faccia a faccia con i conduttori della trasmissione e, si spera, svelerà nuovi dettagli su questo atteso progetto. Ma c'è qualcosa da sapere.

Secondo quanto riportato sui profili social di Al-Hub, Konami sarà lo sponsor della trasmissione, o forse no dal momento che il post con il logo del publisher giapponese è stato rimosso con una rettifica, il podcast sarà infatti sponsorizzato da... Bloober Team! Bloober Team ha stretto una partnership con Konami nelle scorse settimane e da mesi si parla del team di The Medium al lavoro su un nuovo gioco di Silent Hill. Solamente un caso? Forse sì, forse no, certo è che la situazione è davvero poco chiara.

Il nuovo teaser di Abandoned cita Metal Gear Solid V piuttosto apertamente e questo ha portato a pensare che dietro Blue Box si nasconda in realtà Bluepoint Games, studio più volte affiancato nei rumor ad un possibile remake del gioco di Hideo Kojima. L'app di Abandoned esce il 10 agosto con preload disponibile dal 29 luglio, ne sapremo di più dopo la trasmissione del podcast nella giornata di oggi, oppure no? Lo scopriremo nelle prossime ore.