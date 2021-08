Abandoned: Kahraman ammette il 'reveal disastroso' e spiega tutti i problemi del lancio

Dopo le grandi polemiche sull'atteso reveal di Abandoned e le critiche ricevute da pubblico e stampa specializzata, il director Hasan Kahraman ha tentato di spiegare i problemi relativi all'app e ha ammesso che il lancio è stato "un gran disastro".

Hasan Kahraman, director di Abandoned e capo di Blue Box Game Studio, è tornato a parlare del complicato reveal del chiacchieratissimo horror in una lunga intervista. "The Realtime Experience" è stata infatti una vera spina nel fianco per il neonato studio: l'applicazione originariamente nata per consentire agli utenti di provare in tempo reale il motore grafico del gioco sull'hardware di PS5 ha causato più di un problema, tanto che lo stesso Kahraman ha ammesso che il reveal "è stato davvero un gran disastro" e che "le persone sono molto deluse".

Lo sviluppatore ha però specificato che tutto è stato fatto con le migliori intenzioni: "Fondamentalmente abbiamo dovuto tagliare alcuni filmati dal teaser di apertura e sapevamo che non era una buona idea usare la stessa sequenza uscita su Twitter perché sono solo quattro secondi che non svelano molto. Ma dovevamo farlo perché la gente voleva una patch, giusto? Questa era la nostra priorità: pubblicare una patch perché poi aggiungeremo contenuti in seguito".

I problemi, sempre secondo Kahraman, dipenderebbero dal nuovo Unreal Engine 5: "tutto è iniziato con il motore grafico quando abbiamo rimandato la patch e non siamo riusciti a risolvere il problema. Non eravamo soli: abbiamo altri team che lavorano su questo e ci è sfuggito di mano. Forse perché usiamo UE5 che è in accesso anticipato, non molto indicato per un progetto come questo. Ma abbiamo tentato comunque perché ci servivano le sue caratteristiche".

Il director ha poi concluso rassicurando i fan sull'imminente arrivo dei prossimi contenuti: "Il trailer cinematografico arriverà molto...molto presto. Inizialmente era previsto per la Gamescom ma dobbiamo capire se possiamo. La Gamescom è tipo tra una settimana? Non vogliamo commettere gli stessi errori, non vogliamo annunciare una data che renda il nostro lavoro impossibile [...] ma molto presto il trailer cinematografico sarà disponibile".

Insomma, in casa Blue Box non sono più ammessi errori. In attesa di saperne di più su Abandoned, voi cosa ne pensate?