Abandoned, Kahraman chiede pazienza: al lavoro su un reveal appropriato

L'amarezza per la presentazione disastrosa di Abandoned non è ancora scemata: inizialmente previsto per il 10 agosto e poi rinviato per problemi tecnici, il teaser dell'horror per PS5 si è fatto attendere diversi giorni per poi rivelarsi una mera riproposizione di una breve clip di 4 secondi già mostrata in precedenza.

L'operato dei ragazzi di Blue Box Game Studios non si è evidentemente rivelato all'altezza delle aspettative che essi stessi hanno creato, e adesso hanno voglia di riscatto. Dopo giorni di silenzio, il boss dello studio Hasan Kahraman è intervenuto nuovamente su Twitter per invitare tutti i giocatori ad avere pazienza mentre lo studio lavora ad un reveal appropriato. "Stiamo lavorando ad un reveal adeguato per Abandoned attraverso l'app Realtime Experience. Chiedo a tutti di pazientare. Vi auguro una buona domenica".

Blue Box Studios ha tradito le aspettative dei giocatori già in diverse occasioni, quindi ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto stavolta. In un'intervista precedente, Kahraman ha attribuito il disastroso reveal di Abandoned ai problemi riscontrati con l'Unreal Engine 5, aggiungendo inoltre che per un gameplay vero e proprio dovremo attendere "pochi" mesi.