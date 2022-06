Abandoned: Kahraman gioca a Rainbow Six anziché lavorare al titolo? La replica di Blue Box

Uno sconcertante report di GameSpot ha dipinto uno scenario oltremodo preoccupante per Abandoned, con il progetto originariamente destinato ad essere pubblicato su PlayStation 5 che sembra ormai scomparso nel nulla da molto tempo.

Secondo il lungo report, Kahraman avrebbe fatto firmare degli NDA ad alcune persone che hanno avuto modo di visionare asset, immagini e filmati di Abandoned attraverso un server Discord. Tra bizzarre proposte di distribuzione per le versioni fisiche del gioco e candide ammissioni sullo stato preoccupante dello sviluppo di Abandoned, sembra che Kahraman passasse più tempo a giocare "tutta la notte" a Rainbow Six Siege che a lavorare al suo tanto discusso horror game. Questo è almeno quello che racconta chi è stato invitato all'interno del server Discord succitato, e che ha preso consapevolezza dello stato di salute del progetto.

Insomma, la netta sensazione è che Abandoned difficilmente vedrà mai la luce. Tuttavia, Blue Box Studios è nuovamente intervenuta a difesa di Kahraman affermando in una mail rivolta a Kotaku che lo sviluppatore sta lavorando ogni giorno al gioco e al Prologo, la demo giocabile che "né l'editore [Sony] né altri" stanno finanziando.

"Siamo ambiziosi e prendiamo questo impegno seriamente", ha dichiarato un portavoce dello studio. "Da quando è stato annunciato Abandoned, abbiamo fatto una falsa partenza. Vogliamo solo avere la stessa opportunità degli altri sviluppatori di lavorarci in pace". Al momento non è possibile fornire una data per il Prologo, ma Kharman "ci sta lavorando", viene ribadito. A quanto pare il materiale legato al Prologo non viene ancora distribuito dal momento che "il gioco non è finito e quindi non ha superato il processo di certificazione per la sua pubblicazione. Fino ad allora, non annunceremo nulla e rimarremo in silenzio".

Il server Discord - ha quindi concluso il portavoce - è nato semplicemente per giocare insieme ad altre persone, ed è stato chiuso nel momento in cui uno dei partecipanti avrebbe voluto ricevere del materiale su Abandoned senza permesso per farlo trapelare in rete. "Alcuni membri infuriati si sono quindi messi in contatto con GameSpot", ha concluso il rappresentante di Blue Box.