Abandoned, Lance McDonald fa retromarcia: 'non è il mio circo'

A breve distanza dalla comparsa in rete di improbabili leak di Abandoned, che includevano persino un falso logo di Silent Hill, anche Lance McDonald commenta la vicenda.

Inizialmente, il noto content creator appassionato di giochi FromSoftware aveva condiviso le immagini, oltre ad alcune dichiarazioni da parte di Hasan Kharaman, game director di Abandoned. Ora, tuttavia, l'indagatore di cut content di Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice ed Elden Ring ha deciso di fare retromarcia. Con un Tweet piuttosto aspro, Lance McDonald ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con il misterioso progetto di Blue Box Studios.

Il content creator non ha spiegato le proprie ragioni nel dettaglio, ma dalle parole utilizzate sembra che abbia avuto modo di scoprire alcuni retroscena di Abandoned. "Scoprirete molto presto perché ho cancellato le 'dichiarazioni' di Hasan in merito ai leak di Abandoned, e così saprete perché non voglio che il mio nome vi sia associato quando scoppierà la furiosa polemica". Nel citare il detto britannico "non è il mio circo, non sono le mie scimmie", Lance McDonald ha concluso i suoi cinguettii, gettando una pesante ombra su quella che potrebbe essere la natura dell'esclusiva PlayStation 5.



In attesa di poterci capire qualcosa di più, segnaliamo che anche Tom Henderson è convinto che vedremo presto un evento PlayStation.