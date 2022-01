Abandoned: un messaggio audio nascosto svela la vera natura del gioco?

Si continua a parlare di Abandoned, il misterioso progetto di Blue Box Game Studios che ha tenuto banco lo scorso anno con una serie di leak, rumor e speculazioni. Adesso, alcuni membri del Subreddit /r/Kojimbox hanno scoperto un file audio nascosto nel codice del sito ufficiale dello studio guidato da Hasan Kahraman.

C'è da dire che il topic in questione è stato chiuso, tuttavia nel messaggio si parla di un file audio in giapponese che svelerebbe la vera natura di Abandoned, ovvero "un progetto creato da un gruppo per la simulazione con IA", il team in questione aveva dato vita a Blue Box, niente altro che un primo esperimento per la creazione di videogiochi attraverso l'Intelligenza Artificiale. Il primo progetto, conosciuto come Zero Call, avrebbe avuto alcuni problemi man nel corso del tempo la situazione sarebbe migliorata e i lavori continuano, secondo quanto si può ascoltare nell'audio.

L'audio in questione resta però un grande mistero dal momento che nessuno sembra essere riuscito a riprodurlo e come detto il topic sul Subreddit Kojimbox è stato chiuso dopo poche risposte, non permettendo quindi di chiarire la situazione.

Potrebbe trattarsi certamente di uno scherzo o dell'ennesimo easter egg legato ad Abandoned, nel 2022 Blue Box dovrebbe pubblicare la tech demo di Abandoned per PS5, con la speranza che la versione dimostrativa possa aiutarci a sciogliere i tanti dubbi su questo progetto misterioso.