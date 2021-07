Abandoned è Metal Gear Solid 6? Un giornalista e insider ne è assolutamente certo

Anton Logvinov, giornalista e insider russo con un buon track record, ha lanciato la bomba: Abandoned di Blue Box Game Studios sarebbe in realtà un nuovo gioco di Metal Gear, non uno spin-off come Metal Gear Rising o Metal Gear Survive, bensì un titolo della serie principale.

Logvinov è assolutamente convinto del fatto che "Abandoned somigli a Meta Gear Solid 6... e non a caso. Konami ci sta lavorando e lo so da tanto tempo, a quanto pare qualcuno ha deciso di imitare la campagna marketing di Kojima per MGS V The Phantom Pain."

Come ricorderete, MGS5 venne annunciato inizialmente come un misterioso gioco sviluppato da Joakim Mogren (anagramma di Hideo Kojima) per Moby Dick Studio con il titolo The Phantom Pain, solo in seguito il producer giapponese ha svelato ufficialmente la natura del progetto annunciando il quinto episodio di Metal Gear Solid. In un secondo Tweet il giornalista non esclude che possa trattarsi di un remake invece di Metal Gear Solid 6 ma in ogni caso Logvinov ribadisce come Abandoned sia un gioco di Metal Gear, senza alcun dubbio.

Anton Logvinov, come detto, ha un track record piuttosto positivo essendo stato il primo in assoluto a confermare l'arrivo di Horizon Zero Dawn e Death Stranding su PC e rivelando come Sony avesse intenzione di ripubblicare vari titoli in versione Director's Cut, cosa poi effettivamente avvenuta con gli annunci di Ghost of Tsushima e Death Stranding.

L'app di Abandoned sarà disponibile da oggi per il preload su PS5 mentre il primo trailer arriverà il 10 agosto. Il più recente teaser di Abandoned cita Metal Gear Solid V... che sia davvero arrivato il momento di un sequel?