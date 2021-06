Abandoned e il mistero di Silent Hill: Keighley ha parlato con Blue Box, novità a breve

Abandoned, il misterioso horror game che lo studio di sviluppo di Blue Box Game Studios ha annunciato per PS5, continua a far parlare di sé. Sappiamo bene come per la seconda volta, a causa di messaggi piuttosto sospetti degli autori, il gioco è stato accostato ai nomi di Silent Hill e Hideo Kojima.

Malgrado Blue Box Games risulti una software house reale e fondata nel 2015 (alcuni pensavano ad uno scherzo in stile Metal Gear Solid V) e abbia smentito l'ipotesi che stia sviluppando un nuovo Silent Hill, diversi appassionati nutrono ancora dei forti dubbi riguardo al progetto, e sono ancora convinti che dietro al nome di Abandoned si nasconda in realtà un nuovo capitolo della saga horror di Konami diretto da Hideo Kojima (o magari una sorta di evoluzione di P.T.).

A commentare la vicenda, ecco arrivare le parole di Geoff Keighley, l'organizzatore dei Game Awards e del Summer Game Fest, la cui ultima edizione ci ha regalato il primo gameplay trailer di Elden Ring. Il presentatore canadese ha affermato - con un'aria un po' sorniona - di aver "parlato con Hassan" riguardo ad Abandoned, e che presto avrà notizie da condividere. Hassan Kahraman è il leader di Blue Box Games, ed è l'unico dipendente noto della software house. Peraltro, "HK" corrispondono alle iniziali di Hideo Kojima, e Google Transalte traduce Karhaman (dalla lingua turca) in Hideo. È inoltre risaputo come Geoff Keighley abbia un rapporto molto stretto con il director nipponico, come dimostrato anche durante il Summer Game Fest 2021.



Tra gli altri indizi raccolti dalla community, scopriamo che il logo di Blue Box è estremamente simile a quello dei PlayStation Studios, e pare essere a tutti gli effetti il suo lato negativo. Tra i giochi della software house abbiamo cinque produzioni mobile in accesso anticipato ora non più disponibili, e uno di questi presenta un logo che riecheggia l'iconica mano di Death Stranding. Il canale ufficiale di Blue Box, aperto nel 2015, non presenta alcun contenuto, se non una sospetta immagine di colline avvolte nella nebbia (risulta quindi facile l'accostamento a Silent Hill).

Il reveal trailer di Abandoned si terrà il 20 giugno, e per seguire l'anteprima mondiale in diretta dovremo servirci di un'apposita app. Un'operazione alquanto insolita per un gioco sviluppato da una software house apparentemente piccola. Insomma, i sospetti si alimento, ma per saperne di più non ci resta che attendere novità ufficiali.