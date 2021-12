Abandoned nasconde un progetto misterioso? Non secondo Lance McDonald

Il noto content creator Lance McDonald, che ha di recente rilanciato l'allerta spoiler per Elden Ring, ha deciso di commentare pubblicamente l'attesa per il reveal di Abandoned.

Direttamente dal proprio account Twitter, l'appassionato di opere FromSoftware ha in particolare ripercorso le più recenti evoluzioni del "caso" Blue Box Studios. In una serrata sequenza di cinguettii, Lance McDonald ha assunto una chiara posizione, arrivando ad escludere che dietro il nome della software house fondata da Hasan Kahraman possa nascondersi una bizzarra campagna marketing volta a celare un progetto misterioso.

Una conclusione che va in una direzione differente rispetto alle prime teorie elaborate dalla community videoludica, che aveva tracciato diversi punti di congiunzione tra Blue Box Studios e Kojima Productions, arrivando persino a ipotizzare che dietro Abandoned potesse in verità celarsi il ritorno di Hideo Kojima alla guida del cancellato Silent Hills di Konami.



Per giustificare la sua presa di posizione, Lance McDonald cita principalmente la direzione confusionaria che ha caratterizzato le comunicazioni di Blue Box Studios. Tra queste ultime, il content creator cita ad esempio l'iniziale annuncio di Abandoned come esclusiva PS5, seguito poi da un Tweet che si riferiva ad una "eventuale versione PC" del gioco. Prevedibilmente, McDonald cita anche il confuso lancio dell'App dedicata a PS5, che avrebbe dovuto svelare un inedito trailer del survival horror. Tra non meglio specificati bug e silenzi stampa, l'Applicazione si è invece limitata a presentare un video teaser di circa 10 secondi.



Di recente, Blue Box Studios ha garantito che la Tech Demo di Abandoned arriverà presto. Cosa ne pensate di questo gioco misterioso, siete d'accordo con Lance McDonald?