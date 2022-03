Abandoned non è stato cancellato: nuovo aggiornamento da Blue Box

Come fatto notare dal noto modder Lance McDonald, Blue Box Game Studios ha cancellato dei tweet riguardanti Abandoned, il misterioso horror game che spesso è stato accostato ai nomi di Hideo Kojima e Silent Hill, e che ha dato il via ad vero e proprio fenomeno mediatico nel 2021.

Ad oggi, il materiale concreto che abbiamo su Abandoned è a dir poco esiguo, e i dubbi che già si erano creati in passato a causa dei malfunzionamenti e dei deludenti contenuti dell'App Realtime Experience per PS5, si sono risollevati alla cancellazione dei messaggi della software house guidata da Hasan Kahraman.

Lo studio ha deciso di rispondere prontamente alle supposizioni di Lance McDonald e chiarire che Abandoned non è stato abbandonato, e nonostante alcuni intoppi nei lavori, lo sviluppo è ancora in corso d'opera.

"Cara community, di recente siamo stati bombardati da richieste e domande sullo stato di sviluppo di Abandoned. Per quanto riguarda le ultime voci sulla cancellazione, la nostra risposta è che queste voci sono false. Stiamo lavorando al reveal tramite l'app Realtime Experience e i canali online insieme al Prologo del gioco. Questi piani erano inizialmente previsti per il Q1 2022, ma sfortunatamente non siamo ancora pronti poiché abbiamo sottovalutato la nostra tabella di marcia di sviluppo. Pertanto abbiamo rimandato la presentazione e il lancio di Abandoned: Prologo. Lo pubblicheremo quando sarà stabile, buono e pronto. Siamo consapevoli della vostra frustrazione e ci scusiamo profondamente e sinceramente per questo. Continueremo a lavorare sul gioco e vi aggiorneremo quando saremo pronti. Le nostre più sincere scuse. Blue Box". A questo punto non ci rimane che attendere, speranzosi di scoprire qualcosa di più concreto sul progetto di Abandoned.