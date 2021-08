Abandoned non è Silent Hill: lo dice il presentatore del podcast che ha intervistato Hasan

La prossima settimana Blue Box toglierà i veli al misterioso Abandoned, nel frattempo su Reddit è comparso uno stralcio della presunta intervista ad Hasan Kahraman al podcast Al-Hub, intervista ad oggi non ancora resa pubblica.

L'intervista, come detto, non è pubblica, ma un breve estratto è stato diffuso in rete, a quanto pare Hasan ha dichiarato in questa occasione che Konami avrebbe pensato di affidare l'IP di Silent Hill a Blue Box Game Studios, a quanto pare però i progetti sono saltati.

Nei commenti al post su Reddit è comparso il commento del conduttore del podcast (o presunto tale), il quale ha chiesto la rimozione del leak, i moderatori di Reddit hanno accolto la richiesta dopo aver verificato l'identità del conduttore. Quest'ultimo ha affermato che le parole di Hasan sono state travisate e conferma che "Abandoned non è Silent Hill. Lo so e posso dirlo per certo, condividere questi leak danneggia il team e il gioco."

Ovviamente non sappiamo se la persona in questione sia davvero il presentatore del podcast Al-Hub, è pur vero però che i moderatori di Reddit hanno verificato l'identità prima di chiudere il post e rimuovere il leak come richiesto. La situazione è sempre più complessa, Blue Box svelerà Abandoned il 10 agosto, quando l'app si aggiornerà con il primo trailer e il gameplay reveal.