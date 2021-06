Abandoned, NUARE collabora al progetto: lo studio ha lavorato a TLOU2 e Ghost of Tsushima

Tramite un nuovo post pubblicato sul proprio account Twitter, Blue Box Studios ha annunciato di aver stretto una collaborazione con i ragazzi di NUARE. Si tratta di una casa di sviluppo in outsourcing che contribuirà allo sviluppo del discusso e misterioso Abandoned.

Nelle scorse ore, l'ormai famigerato Hasan Karhaman ha pubblicato un video in cui ha dimostrato di essere una persona reale e, soprattutto, di non corrispondere all'identità di Hideo Kojima, nome che è stato accostato insistentemente al progetto di Abandoned. Karhaman ha in seguito dichiarato che Blue Box stava collaborando con alcuni studi esterni che avrebbero fornito il proprio aiuto nella realizzazione dell'horror game.

Lo sviluppatore ci porta ora delle prove di quanto dichiarato: ecco che NUARE, compagnia di sviluppatori che per l'appunto lavorano in outsourcing, ci conferma di essere impegnata nel fornire a Blue Box degli asset di alta qualità da utilizzare all'interno di Abandoned. Interessante il fatto che il rappresentante di NUARE esordisca confermando che la compagnia in questione esiste ed è costituita da persone reali:

"Recentemente Hasan ci ha chiesto di girare un breve video introduttivo su NUARE per spiegare il nostro ruolo nel progetto. Siamo tutte persone reali con dei nomi che stanno lavorando duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile, quindi eccoci qui. Nuare è un'azienda di oltre 70 professionisti del settore dei videogiochi che lavorano duramente su diversi titoli AAA e con grandi aziende, alcune delle quali possono essere consultate sul nostro sito web. Il nostro obiettivo come azienda è creare le migliori risorse artistiche possibili per i nostri partner".



Effettivamente, facendo un salto sul sito web di NUARE, scopriamo come lo studio abbia collaborato con grandi aziende videoludiche ad ambiziosi progetti tripla A, tra cui: Marvel's Avengers, Halo Infinite, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, Vain Glory, e Death Stranding.



Abandoned nasce come un progetto indipendente, ma sembra che Blue Box voglia fare le cose in grande per il suo titolo... Oppure dietro tutto questo si nasconde davvero il nome di Silent Hil? Per scoprire tutto sul gioco non ci resta che attendere venerdì 25 giugno, quando finalmente sarà mostrato il nuovo trailer del gioco tramite la app per PS5.