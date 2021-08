Abandoned: la patch della Realtime Experience 'arriva tra poche ore', parola di Blue Box

Dalle pagine del sito ufficiale di Blue Box Game Studios, la software house diretta da Hasan Kahraman fornisce un importante (e si spera veritiero) aggiornamento sulle tempistiche di lancio della patch per la Realtime Experience e il teaser di Abandoned.

L'update in questione, condiviso direttamente sulla pagina principale del sito di BB Studios con un appariscente banner di colore verde, conferma che "il problema è stato risolto. La patch sarà disponibile tra poche ore".

Contestualmente alla pubblicazione di queste (seppur scarne) delucidazioni sul sito ufficiale degli autori di Abandoned, i responsabili dei canali social di BB Studios hanno provveduto a rimuovere tutti i post in cui si fornivano indicazioni sullo stato dei lavori della patch in questione. Di conseguenza, non sappiamo davvero se il messaggio diffuso sul sito debba essere o meno interpretato come l'ennesimo post criptico su Abandoned o se, al contrario, sia davvero il preludio all'arrivo della patch che risolverà il glitch grafico dell'app The Realtime Experience su PS5.

Nei giorni scorsi, la ridda di indiscrezioni e di teorie sulla "reale natura" di questo enigmatico horror in prima persona hanno lambito i social di Hideo Kojima con un criptico poster horror che, come facilmente intuibile, ha indotto in molti a guardare al maestro giapponese come alla vera mente dietro alla telenovela di Abandoned.