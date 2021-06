Abandoned: che fine ha fatto la presentazione? Tutto tace da parte di Blue Box

Che fine ha fatto Abandoned? Dopo aver diffuso un video su Twitter in data 23 giugno per annunciare il supporto dello studio Nuare nello sviluppo del gioco, Blue Box Game Studios ha smesso di pubblicare contenuti sui propri canali social.

Inizialmente l'app per il reveal trailer era prevista per il 20 giugno ed è stata poi rinviata al 22 giugno, infine ha subito l'ennesimo rinvio al 25 giugno, a quanto pare per problemi dovuti alla localizzazione. Il giorno fatidico è arrivato ma lo studio non ha pubblicato notizie di alcun tipo e dell'applicazione non c'è traccia. Un post diffuso su Instagram nei giorni scorsi (e ora cancellato) includevano un countdown che scade nella mattinata di sabato 26 giugno ma il post in questione è rimasto online solo pochi minuti.

Nella giornata di oggi Blue Box dovrebbe vuotare il sacco presentando l'applicazione per vedere il gameplay trailer di Abandoned, o almeno questa è la speranza della community. A inizio settimana il fondatore dello studio Hasan Kahraman ha pubblicato un video e sia Jason Schreier che Geoff Keighley hanno intervistato il produttore e sviluppatore, senza però pubblicare le interviste in questione, almeno per il momento, probabilmente a causa di embarghi specifici legati al reveal del misterioso Abandoned.