Abandoned: il Prologo sarà a pagamento, dettagli sulla storia da Kahraman

Oltre ad aver discusso dei problemi dello sviluppo e dei complotti su Abandoned, Hasan Kahraman ha rivelato nel corso di un'intervista con IGN.com alcuni dettaglio sul comparto narrativo dell'horror game e sul Prologo a cui Blue Box Game Studios sta continuando a lavorare nonostante il recente rinvio.

La storia di Abandoned ruota attorno ad un protagonista che si ritrova disperso nel mezzo della natura selvaggia braccato da un culto. Questa setta è guidata da un uomo malvagio e terrificante, precedentemente scambiato come un chiaro riferimento a Big Boss di Metal Gear Solid per via della sua benda nera sull'occhio. Si scopre che quest'uomo, l'unico che ci darà la caccia durante il gioco, è il fratello del protagonista. I due sono stati separati quando i loro genitori sono morti ma, essendo troppo giovane al momento dell'accaduto, il protagonista non è consapevole di aver mai avuto un fratello.

In aggiunta, Kahraman ha precisato che il Prologo di Abandoned previsto al lancio tramite l'app Realtime Experience per PlayStation 5 sarà a pagamento. Lo sviluppatore ha specificato che il prezzo sarà in ogni caso contenuto, dal momento che parliamo di un'esperienza di una o due ore di gameplay.

Kahraman ha contattato gli autori di Silent Hill chiedendo loro scusa, dopo che l'ambigua campagna promozionale di Abandoned aveva convinto parte della community che il gioco fosse in realtà il nuovo capitolo della serie Konami.