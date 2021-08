Abandoned per PS5 non è Metal Gear o Silent Hill... non è nemmeno un vero horror

Non sappiamo cosa sia esattamente Abandoned ma quasi sicuramente sappiamo quello che non è: non è Silent Hill, non è un nuovo Metal Gear Solid e non è nemmeno un vero e proprio gioco horror, almeno stando a quanto ribadito da Hasan Kahraman in una recente intervista.

Dopo aver parlato dei problemi di lancio dell'app PS5 di Abandoned e aver confermato la presenza di una meccanica unica in Abandoned, Hasan Kahraman parla del progetto ribadendo come "il gioco non sia un vero e proprio horror o un survival horror... è qualcosa che la gente non si aspetta. E' uno sparatutto con elementi horror, non è quello che la maggior parte delle persona pensa."

NME (testata che ha intervistato Hasan Kahraman) afferma di aver visto il gioco in azione e di sapere esattamente di cosa si tratti ma non di non poter rivelare altri dettagli, in ogni caso anche l'intervistatore ribadisce come Abandoned non abbia nulla a che vedere con Metal Gear e Silent Hill.

Un gameplay trailer di Abandoned dovrebbe essere pubblicato molto presto stando alle parole del producer e game designer, tuttavia non c'è ancora una data certa, inizialmente il team puntava a mostrare qualcosa alla Gamescom ma non ci sono certezze a riguardo.