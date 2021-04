Abandoned per PS5 non è il nuovo gioco di Hideo Kojima

Lo sconosciuto team Blue Box Game Studios ha annunciato Abandoned per PlayStation 5, Survival FPS in sviluppo esclusivamente per la nuova console Sony. In tanti hanno subito pensato al coinvolgimento di Hideo Kojima nel progetto ma le cose non stanno così.

Blue Box Games Studios ha risposto ai rumor su Hideo Kojima smentendo qualsiasi legame con il producer e game designer giapponese e anche Jeff Grubb ha confermato su Venture Beat che Abandoned non è il nuovo gioco di Hideo Kojima.

La confusione è nata in seguito all'annuncio del gioco, un Survival FPS con elementi horror in produzione esclusivamente per PlayStation 5 da parte di uno studio appena nato che non ha alcun canale social se non un sito web vuoto con una email di contatto e nessuna altra informazione. Quando è stato fondato Blue Box e quali giochi hanno sviluppato i membri del team? Come hanno trovato i fondi per sviluppare un progetto di questo calibro?

Questi misteri hanno alimentato i rumor di un possibile coinvolgimento di Hideo Kojima, del resto lo stesso Hideo utilizzò una tattica molto simile durante il reveal di Metal Gear Solid V, inizialmente annunciato solamente con il titolo The Phantom Pain e diretto dal misterioso Joakim Mogren per conto del finto studio svedese Moby Dick Studio.

Hideo Kojima sarebbe al lavoro su un gioco esclusivo per Xbox, queste le voci che circolano tra gli addetti ai lavori, Jeff Grubb non è però in grado di confermare i rumor, limitandosi a riportare quanto sentito da una fonte apparentemente coinvolta nella vicenda.