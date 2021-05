Abandoned per PS5: il trailer ha una data, e c'è anche una applicazione

Il team Blue Box ha annunciato che il 20 giugno pubblicherà una applicazione che permetterà di assistere alla premiere del trailer di Abandoned, survival horror annunciato lo scorso inverno e in arrivo esclusivamente su PlayStation 5.

L'applicazione Abandoned Realtime Trailers sarà scaricabile dal 20 giugno dal PlayStation Store, lo stesso giorno come detto verrà pubblicato il trailer di debutto del gioco, visibile in ogni caso anche sui canali tradizionali e senza la necessità di avviare l'app. Inoltre gli sviluppatori fanno sapere che presto verrà inaugurato l'hub di Abandoned su PlayStation 5.

Abandoned è un survival horror open world dalle tinte mature disponibile in esclusiva su PS5, secondo alcuni rumor Abandoned è il nuovo gioco di Hideo Kojima, Blue Box Studio e lo stesso produttore giapponese hanno però smentito queste voci, confermando come l'autore di Death Stranding e Metal Gear Solid non sia in alcun modo coinvolto nel progetto.

In poche settimane il gioco è riuscito a catalizzare l'attenzione di un vasto pubblico e il team di sviluppo ha promesso maggiori dettagli nel corso dell'estate, intanto restiamo in attesa del primo trailer previsto per metà giugno, poco dopo l'E3 di Los Angeles. Certamente l'hype attorno a questo progetto è molto alta e Blue Box è un piccolo team appena fondato, presto scoprire cosa ha in serbo lo studio per gli appassionati del genere.