Abandoned è in realtà Silent Hill PS5 di Hideo Kojima? Si rifà strada il rumor

Abandoned è indubbiamente uno dei progetti più misteriosi tra quelli in arrivo in esclusiva su PS5. Blue Box Games, la casa di sviluppo che si sta occupando di realizzare l'horror open world, ha promesso che il primo gameplay trailer sarà trasmesso il 30 giugno attraverso l'app Abandoned Realtime Trailers (in seguito arriverà sugli altri canali).

Pur essendosi mostrato davvero poco, Abandoned ha sin da subito catturato l'attenzione di molti grazie a dei criptici teaser che hanno presentato un comparto grafico promettente. Nelle scorse settimane, si era fatta strada la teoria secondo la quale Hideo Kojima fosse coinvolto nel progetto, salvo poi l'arrivo di una smentita ufficiale da parte di Blue Box.

In queste ultime ore, tuttavia, la software house è tornata a stuzzicare la community con un nuovo cinguettio, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Ciò che possiamo leggere è: "Indovina il nome: Abandoned = (Prima lettera S, ultima lettera L). Il reveal si avvicina...".

Naturalmente, tutti i fan degli horror hanno immediatamente pensato al nome di Silent Hill. Che Abandoned sia dunque soltanto una copertura in attesa della presentazione ufficiale del tanto rumoreggiato Silent Hill per PS5? A dare manforte a questa audace ipotesi ci sarebbe anche il recente tweet di Hideo Kojima, in cui è stato possibile ricavare un apparente riferimento a Silent Hill.

Al momento nulla è certo, e quanto riportato è solamente frutto di speculazioni. Non ci resta che attendere il reveal del 30 giugno per poter finalmente ammirare in azione Abandoned. L'applicazione per poter assistere in anteprima al trailer sarà disponibile a partire da domenica 20 giugno.