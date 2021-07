Abandoned e i rumor sul coinvolgimento di Hideo Kojima: Blue Box cita il Giappone

La telenovela sul possibile coinvolgimento di Hideo Kojima in Abandoned prosegue. Con il nuovo post condiviso sui social dagli studi Blue Box, gli autori del nuovo horror PS5 hanno infatti alimentato le speranze dei fan di Kojima ricordando che la Realtime Experience di Abandoned "arriverà in Giappone" il 10 agosto.

La citazione del Giappone nel messaggio di Blue Box risulta essere quantomai pretestuosa, sia per la relativa inutilità di una precisazione che non fa che confermare la già annunciata data di uscita dell'App di Abandoned, sia perché nel medesimo messaggio sui social si precisa che l'app PS5, a partire dal pre-load, non prevede alcuna distribuzione scaglionata tra il Giappone e gli altri Paesi.

Il post di Blue Box, oltretutto, giunge a pochi giorni di distanza dal non meno curioso "cambio strategico" dell'immagine personale del profilo Twitter di Hasan Kahraman con una citazione indiretta a Kojima. Quali altre sorprese ci attendono per l'apertura della fase di pre-load e il lancio della Realtime Experience di Abandoned, quindi?

Il pre-caricamento dell'app avrà inizio il 29 luglio, mentre l'apertura ufficiale della sezione multimediale contenuta nell'applicazione è prevista per il 10 agosto con la pubblicazione dell'introduzione (Opening Teaser).