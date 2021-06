Abandoned è Silent Hill? La telenovela continua: nuovo rinvio per l'app e il gameplay

Prosegue la telenovela di Abandoned. Il fondatore di Blue Box Game Studios, Hasan Kahraman annuncia, si affaccia sui social per annunciare l'ennesimo rinvio dell'app di Abandoned con le scene di gameplay tratte dall'horror in soggettiva.

Dopo aver annunciato il supporto dello studio Nuare nello sviluppo di questo enigmatico progetto, Kahraman decide quindi di pubblicare un nuovo video messaggio su Twitter per riferire che "le ultime settimane sono state molto stressanti per il nostro team".

Il Game Director e fondatore dello studio BB Game riferisce così che l'app con il gameplay di Abandoned, inizialmente prevista al lancio per il 20 giugno, ha subito diversi rinvii nel corso di questi giorni e ne subirà un ulteriore fino, addirittura, al mese di agosto 2021 per via delle perplessità manifestate dal team sulla qualità stessa delle scene da mostrare al pubblico.

Come spiega lo stesso Kahraman , infatti, "al momento l'app non è ancora pronta, non soddisfa le nostre aspettative e la localizzazione non è ancora conclusa": di conseguenza, bisognerà pazientare fino ad agosto per assistere alle nuove scene di gameplay e svelare, si spera, il mistero che si cela dietro a questo titolo: Abandoned è davvero il Silent Hill di Kojima?