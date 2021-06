Abandoned e Silent Hill: gli ultimi indizi arrivano direttamente da Konami

Nel corso degli ultimi giorni non si è parlato d'altro che di Abandoned, la nuova esclusiva PlayStation 5 dietro la quale si potrebbe nascondere il Silent Hill di Hideo Kojima. Seppur al momento non vi sia nulla di certo, gli ultimi messaggi privati sui social di Konami potrebbero rappresentare l'ennesimo indizio.

In seguito al caos scoppiato sul web e alla recente messa in vendita del nuovo merchandise a tema Silent Hill sullo store Konami, l'azienda nipponica è stata contattata privatamente sui social da numerosi utenti che hanno chiesto delucidazioni in merito alla bizzarra situazione. Sebbene le risposte non siano chiare, l'account ufficiale dello shop Konami invita gli utenti a "restare sintonizzati" e a "seguire i social". Si tratta di risposte vaghe che però potrebbero anche essere un ulteriore indizio circa l'imminente annuncio del gioco.

Insomma, il mistero si infittisce sempre più e sono tanti i motivi per i quali i videogiocatori sono convinti che dietro Abandoned ci sia qualcosa di più di un semplice survival per PS5. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sulle motivazioni per le quali Abandoned potrebbe essere il Silent Hill di Kojima.

Sapevate che l'App dedicata ad Abandoned è stata posticipata?