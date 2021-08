Abandoned, stasera il reveal dell'esclusiva PS5: seguitelo in diretta Twitch con Everyeye!

Dopo lunghe settimane, ormai divenute mesi, di rumor e speculazioni, dovrebbe essere finalmente giunto il momento di scoprire cosa si cela negli studi della tanto chiacchierata Blue Box Games Studios.

Dopo una campagna comunicativa alquanto peculiare, la piccola software house è infatti pronta ad alzare il sipario sul proprio prossimo progetto, concepito in esclusiva per PlayStation 5. Come noto, il reveal di Abandoned avverrà per mezzo di una ancora piuttosto misteriosa App per PS5, denominata Realtime Experience. Quest'ultima, già disponibile per il download gratuito da alcuni giorni, dovrebbe aggiornarsi alle ore 21:00 di quest'oggi, martedì 10 agosto.

Per l'occasione, la Redazione ha deciso di organizzare uno speciale appuntamento in diretta, per commentare insieme la presentazione di questa produzione così tanto chiacchierata. L'invito è dunque a raggiungere il Canale Twitch di Everyeye alle 21:00 di stasera, per discutere insieme delle caratteristiche e della natura di Abandoned. Tra la visione del trailer del gioco PS5 e una sua analisi, vi sarà spazio per discutere insieme: vi invitiamo dunque ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye - è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore -, così da poter interagire in diretta con la Redazione.



L'appuntamento è dunque fissato per le ore 21:00, vi aspettiamo! Curiosi di scoprire finalmente cosa si cela dietro ad Abandoned?