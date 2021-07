Abandoned: svelata la data in cui comincerà il preload dell'app con il trailer

Pochi giorni fa, è stata notata la presenza dell'app di Abandoned all'interno del PlayStation Store: a quanto pare non si è trattato di un abbaglio, dal momento che poche ore fa, attraverso un aggiornamento affidato alla dashboard di PlayStation 5, Blue Box Games ha annunciato che il preload dell'applicazione comincerà questo mese.

Com'è possibile leggere sul PlayStation Store, il preload dell'app di Abandoned comincerà il 29 luglio, una data in linea con le precedenti dichiarazioni dello studio che, dopo diversi rinvii, ne aveva fissato la sua effettività disponibilità nel mese di agosto. Le dimensioni dell'applicazione non sono ufficialmente note, ma stando alle informazioni scovate nel database dovrebbero aggirarsi intorno agli 1,8 GB. Staremo a vedere.

Nel caso ve lo foste perso durante la lunga telenovela delle scorse settimane, quest'app fungerà da contenitore per il trailer di presentazione del misterioso Abandoned, un survival horror annunciato in esclusiva per PlayStation 5 e che per una serie di coincidenze (e dichiarazioni furbette da parte degli sviluppatori) è stato accostato a Hideo Kojima e identificato come un nuovo Silent Hill. Gli autori, alla fine, hanno preso le distanze da queste indiscrezioni, ma la curiosità nei confronti di Abandoned è tutt'altro che scemata.