Abandoned sta per tornare? Arriva un misterioso aggiornamento

Dopo aver fatto infuriare i fan con una serie di annunci inconcludenti, Abandoned è tornato a far parlare di sé per via di alcuni movimenti sospetti sul sito ufficiale, che sono stati intercettati dagli utenti che continuano a monitorarlo costantemente.

Stando alle recenti segnalazioni, Blue Box Game Studios ha modificato da pochissimo il suo portale ufficiale con un messaggio che segnala i lavori in corso per un aggiornamento del sito, al quale è stato anche aggiunto un tasto per iscriversi alla newsletter e restare informati su eventuali novità riguardanti il progetto. Anche l'account Instagram della software house capitanata da Hasan Kahraman è stato ritoccato e ora riporta la dicitura 'Updates coming soon'. Che stiano davvero per arrivare aggiornamenti sullo stato dei lavori? Probabilmente si tratta di una mossa simile a quella del recente restyling della pagina sul PlayStation Store, ma non possiamo escludere che il team stia per tornare alla ribalta con nuovo materiale da mostrare sul misterioso progetto.

In attesa di scoprire come andrà a finire, vi ricordiamo che per lungo tempo gli utenti hanno creduto che dietro Abandoned ci fosse Hideo Kojima, teoria che ha creato non pochi problemi al creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding.