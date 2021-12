Abandoned è ancora vivo: Prologo confermato per inizio 2022

Da un po' di tempo non si sente parlare di Abandoned, il controverso titolo per PS5 di Blue Box Game Studios soggetto negli scorsi mesi di un reveal piuttosto confuso e sbrigativo. Anche per queste ragioni non sono mancate inqualificabili minacce di morte agli autori di Abandoned, con il team costretto a rivolgersi alle autorità.

Difficile situazione a parte, nonostante il recente silenzio sembra che Blue Box abbia continuato a lavorare sul suo misterioso progetto, preparandosi a lanciare il Prologo del gioco il prossimo anno. A tal proposito potrebbe essersi mosso qualcosa: scorrendo infatti nella news card sulla home di PS5 è infatti possibile trovare un piccolo aggiornamento su Abandoned che conferma l'arrivo del capitolo introduttivo entro il primo trimestre del 2022.

"Siamo felici di annunciare che il capitolo Prologo debutterà durante il Q1 2022. Una data più specifica verrà annunciata a breve", si legge nel breve messaggio diffuso dagli sviluppatori. Questo capitolo dovrebbe essere una sorta di demo del futuro gioco completo e, come riportato anche sul sito ufficiale di Blue Box (alla voce "Cos'è il Playable Prologue" nella sezione Faq), si tratta di un titolo standalone che avrà anche il suo specifico set di Trofei da sbloccare.

In precedenza Blue Box ha ammesso che Abandoned è stato annunciato troppo presto. Dopo tanti rinvii e giustificazioni, che il progetto stia per divenire finalmente concreto?