Abandoned vs Silent Hill e Hideo Kojima: parla il noto insider Dusk Golem

In attesa di scoprire se dietro il team di Blue Box si cela Hideo Kojima oppure no, sono moltissimi gli osservatori che in queste ore stanno commentando quello che è ormai diventato un vero e proprio "caso Abandoned".

E dopo il commento del giornalista Jason Schreier e del sempre ben informato Geoff Keighley, giunge ora anche quello di Dusk Golem. Noto insider dimostratosi più volte affidabile nel condividere informazioni non ufficiali, quest'ultimo ha discusso della questione dal proprio account Twitter.

"In molti continuano a chiedermi la mia opinione sulla questione Blue Box. - ha esordito tramite cinguettio - Non ho una risposta particolarmente entusiasmante. Non posso dire di sapere molto del loro gioco, Abanoned, ma personalmente non credo che Kojima sia coinvolto in alcun modo, e non ritendo nemmeno che si tratti di un gioco di Silent Hill. Tuttavia, ciò si basa su un mio sospetto più che su delle reali conoscenze".



Dusk Golem ha però al contempo riconosciuto che nel corso delle ultime due settimane sono accadute cose insolite, come la presenza di musica di Metal Gear nel trailer di Death Stranding Director's Cut, il fatto che l'account Twitter ufficiale dello store Konami abbia iniziato a seguire il piccolo account "Silent Hill Comeback", o, ancora che l'account Twitter ufficiale di Silent Hill abbia iniziato a seguire il suo profilo. Ancora una volta, l'insider ha comunque ribadito quanto va ripetendo da mesi: ovvero che nell'estate 2018 Konami avrebbe iniziato a muoversi per dare il via a due nuovi giochi su Silent Hill, con una software house giapponese che avrebbe avviato lo sviluppo di almeno uno di essi nel gennaio 2019.

Ricordando che per il momento stiamo parlando di semplici rumor e nulla più, per approfondire tutte le "puntate precedenti" della bizzarra vicenda, vi rimandiamo al ricco speciale dedicato a Blue Box e Abandoned redatto dal nostro Giovanni Panzano.