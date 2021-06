Abandoned vs Silent Hills: Blue Box stuzzica ancora il pubblico, altri messaggi dal team

Il reveal di Abandoned continua ad essere al centro di una vera e propria bufera, con ipotesi, speculazioni e articolate teorie che cercano di collegare il titolo al Silent Hills/P.T. di Hideo Kojima.

Il progetto "abbandonato" da Konami ormai da diversi anni, contestualmente alla rottura della compagnia nipponica con l'autore di Metal Gear Solid, è ormai da tempo al centro di molteplici rumor, che lo vorrebbero pronto a fare ritorno. Sulla scia di queste indiscrezioni, l'annuncio dell'esclusiva PlayStation 5 Abandoned ha attirato su di sé un'enorme attenzione, attratta dalla bizzarra compagna comunicativa avviata dal team di Blue Box Game Studios.

E mentre c'è chi indaga nel passato degli autori di Abandoned e Geoff Keighley promette novità su Abandoned molto presto, dall'account Twitter della software house giungono ulteriori messaggi ambigui. In particolare, Blue Box Game Studios scrive: "Dettaglio sulla compagnia: BLUE non si riferisce al colore, ma a qualcos'altro. Riuscite a indovinare?". Il cinguettio è seguito da ulteriori messaggi, di cui uno riportante l'indicazione "B.L.U.E." e un altro che promette, al primo che riuscirà a indovinare, un "accesso alla Closed Alfa di Andoned non appena sarà pronta". La risposta, a quanto pare, sarà condivisa entro 24 ore.



Ovviamente, gli utenti Twitter si sono scatenati nell'evidenziare la già notata similitudine tra il logo usato da Blue Box e quello dei PlayStation Studios, ma il tutto continua ad essere circondato da un alone di mistero. Che davvero vi sia lo zampino di Hideo Kojima? O si tratta semplicemente di un piccolo team determinato a promuovere il proprio gioco in maniera bizzarra?