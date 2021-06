Abandoned e Kojima? Ricordiamo in video l'inganno di Metal Gear Solid 5!

Nonostante le recenti nuove comunicazioni da parte del team di Blue Box Game Studios, ancora non hanno trovato freno i rumor legati ad un .possibile collegamento tra Abandoned e Hideo Kojima.

Ma come mai la community videoludica risulta così riluttante nell'abbandonare l'ipotesi che dietro il titolo diretto da Hasan Kahraman si celi in verità una produzione Kojima Productions? Gran parte del peculiare "complottismo" scatenatosi in seguito all'annuncio di Abandoned trova le proprie radici nei trascorsi legati al passato di Hideo Kojima come game director. Autore da sempre particolarmente incline allo scherzo, il padre di Death Stranding si è infatti più volte divertito nel giocare con le aspettative del pubblico.



Uno dei casi più celebri è proprio legato all'annuncio di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, messo in scena con una strategia decisamente bizzarra. Inizialmente, infatti, il gioco è stato presentato sotto falso nome, con la sua realizzazione attribuita ad un fantomatico Moby Dick Studio, software house in verità inesistente. All'appello non mancarono nemmeno attori nei panni di creatori videoludici impegnati sul progetto!



Per rinfrescarvi la memoria, in attesa di vedere in azione la misteriosa App dedicata al reveal di Abandoned, la Redazione ha confezionato un video interamente dedicata alla vicenda Metal Gear Solid V. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!