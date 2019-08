Abbonamento 12 mesi PlayStation Plus in offerta a meno di 50 euro!

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato i giochi PS4 gratis di settembre per gli abbonati PlayStation Plus, che questo mese potranno scaricare a costo zero Batman Arkham Knight e Darksiders 3. Quale momento migliore per abbonarsi?

Se siete interessati a sottoscrivere l'abbonamento annuale dodici mesi vi segnaliamo due promozioni piuttosto interessanti. Da Mediaworld l'abbonamento costa 49.99 euro (anzichè 59.99 euro) mentre da Euronics il prezzo è leggermente più basso, 44.99 euro, in versione digitale con codice spedito tramite Email. In entrambi i casi l'offerta è valida da oggi e fino all'11 settembre, solo online nel caso di Euronics, online e nei negozi fisici per la promozione di Mediaworld.

Si tratta di una bella occasione per abbonarsi a PlayStation Plus per dodici mesi risparmiando, ricordiamo che gli iscritti riceveranno non solo accesso a due giochi PS4 gratis al mese a anche a 100 GB di spazio per i salvataggi Cloud, sconti e offerte esclusive PS Plus sui migliori giochi PlayStation 4. Fateci sapere nello spazio commenti qui sotto se pensate di approfittare di una di queste due promozioni per sottoscrivere l'abbonamento annuale al servizio PlayStation Plus.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni interessanti per i lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".