Abbonamento 12 mesi PlayStation Plus a sconto per un periodo limitato

Come parte del volantino Mediaworld di settembre 2019 vi segnaliamo un'interessante offerte sull'abbonamento dodici mesi a PlayStation Plus, in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo limitato.

Sul sito ed i tutti i negozi della catena sparsi per la penisola è possibile acquistare fino al 25 settembre l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi al prezzo di 49,99 euro anzichè 59,99 euro. L'acquisto riguarda la card fisica con codice da grattare, dunque in caso di acquisto online la ricezione non sarà immediata e dovrete attendere l'invio della tessera al vostro domicilio.

Ricordiamo che gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare ogni mese due giochi PS4 gratis, a settembre la scelta di Sony è caduta su Batman Arkham Knight e Darksiders 3, siete ancora in tempo a riscattarli in caso di attivazione di un nuovo abbonamento, approfittatene se siete interessati. Questo weekend inoltre sono attivi sul PlayStation Store gli sconti giochi PS4 per gli abbonati PS Plus con centinaia di titoli in vendita a prezzo ridotto.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato."