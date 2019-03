Abbonamento a PlayStation Plus di 12 mesi in offerta a 44,99 euro su Amazon

A pochi giorni dall'inizio della vendita di videogiochi e software in formato digitale, Amazon ha dato il via ad una nuova promozione che potrebbe fare gola ai giocatori in possesso di una PlayStation 4.

Sul sito del noto rivenditore è infatti possibile acquistare un'abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus a soli 44,99 euro. Trattandosi di un bene digitale, tutti coloro che decideranno di procedere all'acquisto riceveranno un codice composto da 12 caratteri riscattabile sul PlayStation Store.

Compra codice per Abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus (44,99 euro)

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online in compagnia dei propri amici, fornisce ai suoi abbonati anche una serie di vantaggi, tra i quali figurano ben 100 GB di spazio di archiviazione cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e due giochi mensili gratis per PlayStation 4. Questo mese, ad esempio, tutti gli iscritti al servizio possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo Call of Duty: Modern Warfare Remastered e The Witness.

Al momento non è chiaro fino a quando sarà attiva l'offerta sull'abbonamento a PlayStation Plus di 12 mesi. Pertanto, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.