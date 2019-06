Abbonamento PlayStation Plus 12 mesi in offerta a 41,99 euro su Amazon

In occasione dei Days of Play targati PlayStation, Amazon propone l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus al prezzo di 41.99 euro, acquistabile in formato digitale con codice, senza bisogno quindi di attendere l'arrivo della card da grattare a casa. Semplice, immediato ed economico...

Sul sito del noto rivenditore è possibile acquistare un'abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus a soli 41,99 euro. Trattandosi di un bene digitale, tutti coloro che decideranno di procedere all'acquisto riceveranno un codice composto da 12 caratteri riscattabile sul PlayStation Store.

Compra codice per Abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus (41,99 euro)

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online in compagnia dei propri amici, fornisce ai suoi abbonati anche una serie di vantaggi, tra i quali figurano ben 100 GB di spazio di archiviazione cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e due giochi gratis PS4 al mese. A giugno, gli iscritti potranno scaricare a costo zero Borderlands The Handsome Collection e Sonic Mania.



La promozione è valida fino al 16 giugno e trattandosi di un codice digitale, non ci sono problemi di esaurimento scorte, in ogni caso affrettatevi perchè al termine della promozione l'abbonamento tornerà in vendita al prezzo di 59,99 euro.