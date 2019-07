Abbonamento PlayStation Plus 12 mesi in offerta per tutto il weekend

Il Red Friday di Mediaworld è a tutto PlayStation: dopo avervi segnalato PS4 PRO a 299 euro e PlayStation VR V2 a 199 euro, adesso è la volta dell'abbonamento 12 mesi a PlayStation Plus, in vendita a prezzo scontato per tutto il fine settimana, fino a domenica 7 luglio.

L'abbonamento annuale a PlayStation Plus può essere acquistato da Mediworld (online o nei negozi della catena sparsi per l'Italia) al prezzo di 49.99 euro anzichè 59.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino ufficiale della sottoscrizione per dodici mesi.

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online su PS4 e PS4 PRO, offre agli abbonati anche una serie di vantaggi, tra i quali 100 GB di spazio di archiviazione cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e due giochi gratis PS4 al mese. A luglio gli iscritti possono scaricare a costo zero Detroit Become Human Digital Deluxe Edition (include anche Heavy Rain) e Horizon Chase Turbo.

