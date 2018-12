Abbonamento Playstation Plus in offerta: 15 mesi al prezzo di 12

Vi segnaliamo un'interessante offerta disponibile sul Playstation Store italiano, che propone l'abbonamento al servizio Playstation Plus ad un prezzo scontato.

Ecco la descrizione della promozione tratta dalla scheda dedicata del Playstation Store: "Ottieni 15 mesi di PlayStation Plus al prezzo di 12 mesi. Questa promozione inizia alle 11:00 CET del 13 dicembre 2018 e termina alle 11:00 CET del 17 dicembre 2018. I partecipanti devono avere almeno 7 anni e per gli utenti con meno di 18 anni è necessario il consenso dei genitori, fatta eccezione per gli utenti in Germania, che devono avere almeno 18 anni".

Ne approfittiamo per ricordarvi che per il mese di Dicembre, tra i giochi in omaggio su Playstation 4 per gli utenti abbonati al Playstation Plus troviamo: il titolo horror SOMA e il più recente OnRush. Segnaliamo inoltre il recente annuncio di Sony in merito al funzionamento del servizio. La stessa ha infatti informato i videogiocatori aderenti che, a partire dall'8 marzo 2019, il servizio Playstation Plus non includerà più nuovi giochi gratuiti per Playstation 3 e la console portatile Vita.