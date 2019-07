Abbonamento PlayStation Plus tre mesi a sconto da Mediaworld

Mediaworld propone come parte del volantino di luglio una nuova offerta sull'abbonamento trimestrale a PlayStation Plus, in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo di tempo limitato.

Sul sito ed i tutti i negozi della catena è possibile acquistare l'abbonamento da 3 mesi a PlayStation Plus a 19,99 euro anzichè 24,99 euro. L'acquisto riguarda la tessera cartacea con codice da grattare, dunque in caso di acquisto online la ricezione non sarà immediata e dovrete attendere l'invio della card al vostro domicilio.

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online in compagnia dei propri amici, fornisce ai suoi abbonati anche una serie di vantaggi, tra i quali figurano ben 100 GB di spazio di archiviazione cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e due giochi gratis PS4 al mese. A luglio, gli iscritti potranno scaricare a costo zero Detroit Become Human Digital Deluxe Edition e Horizon Chase Turbo.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato."