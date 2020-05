Abbonamento PS Plus 12 mesi in sconto, la nuova offerta

Se state pensando di rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus vi segnaliamo una nuova offerta disponibile su eBay: abbonamento PS Plus 12 mesi al prezzo di 48.99 euro da venditore referenziato con migliaia di feedback positivi all'attivo.

Un risparmio di oltre dieci euro considerando che la sottoscrizione annuale ha un prezzo pari a 59.99 euro: dopo aver effettuato il pagamento non dovrete attendere l'arrivo del cartoncino da grattare a casa ma riceverete il codice via email nel giro di pochi minuti, assicura il vendite, al massimo due ore se avete utilizzato PayPal come metodo di pagamento. Una volta ottenuta la chiave vi basterà andare sul PlayStation Store, selezionare la voce "Riscatta Codici" e aggiungere il codice alfanumerico per rinnovare o estendere il vostro abbonamento.

Anche questo mese gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare due giochi gratis per PS4, Cities Skylines e Farming Simulato 19, oltre ad una selezione di bonus gratis PS Plus per giochi come Fortnite, SMITE e Call of Duty Warzone, solamente per citarne alcuni. Approfitterete di questa offerta per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento PlayStation Plus? Non sappiamo fino a quando la promozione sarà disponibile, dunque se siete interessati vi conviene affrettarvi prima che sia troppo tardi.