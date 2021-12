Quale abbonamento Xbox Game Pass conviene fare per risparmiare?

Xbox Game Pass offre vari piani di abbonamento per PC e console, così da venire incontro alle esigenze dei consumatori proponendo diversi tipi di sottoscrizione da scegliere in base alle proprie esigenze e capacità di spesa. Ma quale abbonamento Xbox conviene fare per risparmiare?

Xbox Game Pass per Xbox costa 9.99 euro al mese, così come Xbox Game Pass PC, in quest'ultimo caso è disponibile una promozione che vi permetterà di provare tre mesi di Xbox Game Pass a un euro. Infine Xbox Game Pass Ultimate per Xbox One e Xbox Series X/S costa 12.99 euro al mese, con un mese di Game Pass Ultimate a un euro.

Xbox Game Pass Ultimate è sicuramente l'abbonamento più conveniente per risparmiare dal momento che al prezzo di 12.99 euro al mese include l'accesso ai giochi del catalogo Game Pass su console, tutti i vantaggi dell'abbonamento Xbox LIVE Gold (tra cui quattro giochi gratis ogni mese e sconti esclusivi) e l'abbonamento EA Play per accedere ai giochi Electronic Arts, senza dimenticare il supporto per il Cloud e l'iscrizione al programma Xbox Rewards per ottenere premi e ricompense in base alle proprie attività.

Chiaramente se giocate solo su PC non c'è molta scelta e bisognerà necessariamente acquistare l'abbonamento Xbox Game Pass PC, se invece giocate su Xbox vi consigliamo la sottoscrizione Ultimate, più completa e ricca di opzioni ad un prezzo contenuto.