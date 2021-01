L'abbonamento Xbox Game Pass lo trovi anche da GameStopZing per console e PC

L'abbonamento Xbox Game Pass è in vendita anche da GameStopZing con tessere e codici digitali che vi permetteranno di iscrivervi al servizio per un mese o tre mesi su PC e console. Ecco tutti i tagli disponibili nei negozi GameStopZing.

Xbox Game Pass per PC

Gioca con più di 100 titoli per PC di grande qualità su Windows 10 a un prezzo mensile straordinario con Xbox Game Pass per PC. Utilizza l'app Xbox su PC per scaricare e giocare lo stesso giorno del lancio con Halo Infinite, oltre a tanti grandi titoli per PC, come Age of Empires 4 (in arrivo) e Microsoft Flight Simulator. Ottieni sconti e offerte esclusive per gli abbonati su alcuni giochi e componenti aggiuntivi presenti nel catalogo Xbox Game Pass per PC.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate include tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e più di 100 giochi di grande qualità per console, PC e dispositivi mobili Android a un prezzo mensile straordinario, con l’accesso a EA Play senza costi aggiuntivi. Gioca con i nuovi titoli di Xbox Game Studios, come Halo Infinite, lo stesso giorno in cui vengono rilasciati e coi successi recenti, come Minecraft Dungeons e Bleeding Edge. Con EA Play puoi accedere ad altri grandi titoli su console PC da serie come FIFA, Battlefield e Star Wars.

Da GameStopZing Xbox Game Pass per PC costa 29.99 euro (abbonamento tre mesi) mentre Xbox Game Pass Ultimate costa 12.99 euro al mese o 39.99 euro per tre mesi di abbonamento.