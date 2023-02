Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate in offerta su Amazon

Ottima promozione su Amazon per acquistare o prolungare l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, il noto store ci permette di acquistare un mese di abbonamento al prezzo scontato di 9,99 euro, invece di un prezzo di listino di 12,99 euro.

L'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ci permette di giocare i titoli che vogliamo da un enorme catalogo di oltre 100 giochi, attivabile ed utilizzabile dalle console Xbox e PC. Dal 10 novembre 2020 il catalogo di Xbox Game Pass è stato arricchito anche dei titoli presenti nel catalogo EA Play, decine di giochi da poter sfruttare nelle nostre piattaforme di gioco.

Clicca qui per acquistare l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese ad un prezzo scontato su Amazon Italia



L'abbonamento scontato è utilizzabile sia per una nuova attivazione sia per prolungare un abbonamento già attivo. Nel catalogo sono presenti dal Day One i nuovissimi titoli di Xbox Game Studios e ID@Xbox, disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass lo stesso giorno del loro lancio globale.

Sarà impossibile trovare un gioco adatto alle proprie preferenze, nel catalogo sono presenti titoli di guida, di avventura, RPG, platform, giochi per tutte le età e per tutti i livelli di abilità, da giocare in singolo, in multiplayer o in cooperativa.