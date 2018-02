Abbonati al canale Twitch di Everyeye.it, vantaggi e benefit esclusivi per gli iscritti

Come avrete notato, nelle ultime settimane abbianoper proporvi un palinsesto settimanale colmo di dirette multitematiche e occasioni di approfondimento videoludico. Un impegno che non pesa, perché supportato da una community in continua crescita, che ci offre un supporto costante e prezioso.

Una dimostrazione concreta di questo supporto ci è arrivata con l'attivazione della possibilità di abbonarsi al canale Twitch di Everyeye.it (premendo il tasto "Abbonati" in testa al canale), gratuita per gli utenti Amazon Prime (per un singolo canale) e con un costo di 4,99 euro al mese per tutti gli altri. Un sostegno che ci aiuta a proporvi un calendario di dirette sempre più ricco e variegato, e che cerchiamo di ripagare con una serie di benefit aggiuntivi dedicati agli abbonati, come emoticon personalizzate con le facce dei membri della redazione e l’accesso a un gruppo Telegram dove, di volta in volta, postiamo piccole anteprime e indiscrezioni sulla vita redazionale di Everyeye.it, tra trasferte e recensioni in corso.

Per rendere ancor più chiare le proporzioni del nostro "grazie", abbiamo deciso di aumentare la frequenza dei giveaway dedicati agli abbonati al canale Twitch, un piccolo modo per ricambiare la preferenza accordataci con un abbraccio digitale fatto della passione che ci unisce, ovvero i videogiochi. Ogni settimana, al termine del Q&A del venerdì, dedicheremo quindi qualche minuto all’estrazione di un abbonato cui regalare un videogioco, spesso scelto tra le produzioni indipendenti più interessanti del periodo. Oltre a questo, non dimenticatevi delle live "innominabili" che presto torneranno a riempire di disagio etilico, almeno per qualche ora, il nostro canale Twitch. Non temete, quindi, sapremo far fruttare il vostro investimento.