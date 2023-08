Quanti sono gli abbonati PlayStation Plus? Sony non ha comunicato i dati aggiornati

Sta destando curiosità (e un pizzico di preoccupazione) la decisione di Sony di non comunicare il numero di abbonati a PlayStation Plus al 30 giugno 2023: per la prima volta, alla fine di un quarto fiscale, la compagnia non ha fatto sapere il numero aggiornato di iscritti a PS Plus.

I motivi alla base di questa decisione non sono chiari, non sappiamo se si tratti di una scelta momentanea o magari definitiva, con Sony non più interessata a comunicare questa informazione al pubblico. In attesa di comunicazioni ufficiali, ricordiamo che gli ultimi dati sugli iscritti a PlayStation Plus sono aggiornati al 30 aprile 2023: alla fine del precedente anno fiscale, il servizio poteva contare su 47.4 milioni di utenti iscritti ai piani Essential, Extra e Premium. Al 31 marzo 2023 gli abbonati PlayStation Plus Premium erano 8 milioni mentre gli abbonati PlayStation Plus Extra si fermavano a 6,1 milioni.

Sony ha invece comunicato il dato relativo agli utenti attivi su PlayStation Network, si parla di 108 milioni di giocatori che accendono mensilmente al PSN su PlayStation 4 e PlayStation 5. In generale, l'ecosistema PlayStation sembra godere di numeri decisamente positivi grazie anche alle ottime vendite di PS5 a quota 41.7 milioni di console distribuite al 30 giugno 2023.