Gli abbonati PlayStation Plus Premium non sono per niente contenti dei giochi di novembre

Sony ha da poco annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di novembre ma c'è da dire che gli abbonati al profilo Premium (il più costoso dei tre tier) non sembrano essere molto contenti delle nuove aggiunte al catalogo.

Il motivo? La mancanza di una valida offerta dedicata espressamente agli abbonati Premium, che questo mese avranno accesso unicamente ai giochi di Ratchet & Clank per festeggiare il ventesimo anniversario della serie, dal 15 novembre sono infatti disponibili Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2 Going Commando, Ratchet & Clank Up Your Arsenal, Ratchet & Clank Deadlocked e Ratchet & Clank Future Tools of Destruction.

E' vero, gli utenti Premium possono ovviamente scaricare anche i giochi Essentials e Premium tra cui troviamo (solamente per citarne alcuni) Nioh 2, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, Kingdom Hearts 3, Rainbow Six Siege e Chorus, mancano tuttavia titoli rètro e classici espressamente riservati agli abbonati al profilo più costoso.

Nessun nuovo classico PS1 è stato aggiunto al catalogo a novembre e non ci sono giochi per PSP tra le novità del mese, nei giorni scorsi si parlava del possibile arrivo di Syphon Filter 3 su PlayStation Plus Premium ma così non è stato e in tanti sembrano contrariati, non giudicando le poche aggiunte del mese un motivo valido per abbonarsi a Premium, ritenendo l'abbonamento Extra il più conveniente e vantaggioso.