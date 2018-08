Abbonati a PlayStation Plus e ricevi in regalo tre mesi di Netflix gratis

Sony Interactive Entertainment ha lanciato una nuova promozione: acquistando dal PlayStation Store 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus si riceveranno in omaggio 90 giorni di visione gratuita di Netflix.

"L'Offerta inizia il 28 agosto 2018 alle ore 11:00 e termina l'7 settembre 2018 alle ore 11:00 o fino a esaurimento scorte. I partecipanti devono essere maggiorenni. Verrà inviata un'e-mail contenente un link per riscattare l'offerta per 3 mesi del piano di streaming di Netflix (HD) entro 5 giorni dall'acquisto dei Prodotti idonei. PS Plus. Il codice scade il 30/09/2018.

Il presente abbonamento è un abbonamento a pagamento e un importo pari a €59,99 sarà regolarmente detratto dal tuo portafoglio ogni anno. Per acquistare un abbonamento è necessario associare al tuo account una carta di credito/debito o un conto PayPal."

L'offerta è attualmente in corso, se siete interessati vi rimandiamo alla pagina della promozione su PlayStation Store dove potrete acquistare l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi + Netflix 3 mesi a 59,99 euro.