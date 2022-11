Quanti abbonati ha Xbox Game Pass? Sony lo ha rivelato all'antitrust UK

La questione relativa all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft da diverso tempo è nei pensieri di Sony, che non vede di buon occhio l'affare in particolare per quelle che potrebbero essere le conseguenze sul futuro di Call of Duty, uno dei brand più forti su PlayStation in ottica commerciale.

Per il colosso nipponico una delle preoccupazioni maggiori è relativa al futuro approdo di COD su Xbox Game Pass, che permetterebbe dunque agli abbonati di poter accedere ai giochi della popolare serie bellica in maniera "gratuita", al contrario delle console PlayStation su cui continuerebbe ad essere venduto normalmente ed a prezzo pieno. Sony ha sollevato tale questione in un corposo documento inviato al CMA, l'antitrust del Regno Unito, rivelando inoltre il numero di abbonati al servizio di Microsoft, nettamente superiore a quello del comunque recente PlayStation Plus rinnovato con le sottoscrizioni Extra e Premium.

A pagina 12 del documento si legge come "il Game Pass supera PlayStation Plus in maniera significativa. Microsoft ha già un sostanziale vantaggio sui servizi multi-giochi in abbonamento. Sono 29 milioni gli iscritti ad Xbox Game Pass su console e ad Xbox Game Pass Ultimate, e ci si aspetta una crescita sostanziale in futuro. Le fasce di abbonamento multiple di PlayStation Plus sono considerevolmente indietro, con meno del XX di iscritti rispetto a Game Pass".

Sony non rivela tuttavia di quanto effettivamente il numero di abbonati al suo servizio siano inferiori rispetto al Game Pass, concludendo comunque questo specifico passaggio citando il "pericolo che rappresenta Call of Duty in esclusiva per il Game Pass".

Sempre stando a quanto emerso dello stesso documento, Sony teme che Microsoft voglia ridurla come Nintendo, rendendola quindi "un concorrente meno efficace per Xbox". La questione sembra dunque ancora molto lontana da una risoluzione che possa andare bene per le parti coinvolte. Secondo il New York Times, infine, Microsoft avrebbe offerto a Sony un accordo per mantenere COD su PlayStation per altri 10 anni, che tuttavia non sembra aver convinto la compagnia giapponese.